Deshalb wollte Jonas Strand Gravli bei "Ragnarök" mitmachen

"Ragnarök" hat offenbar nicht bloß zahlreiche Fans vor den Bildschirmen begeistert! Seit 2020 kann die Fantasy-Serie nun schon auf dem Streamingdienst Netflix angesehen werden. In dem norwegischen Drama dreht sich alles rund um die nordische Mythologie und um Umweltzerstörung. Am 24. August wird endlich die heiß ersehnte dritte und finale Staffel erscheinen. Gegenüber Promiflash verrät Laurits-Darsteller Jonas Strand Gravli (31) nun, warum er unbedingt Teil von "Ragnarök" sein wollte!

"In der Sekunde, in der ich von dem Projekt gehört habe, wurde etwas in mir ausgelöst", gibt der Schauspieler im Interview mit Promiflash zu. Insbesondere die Kombination aus nordischer Mythologie und einem Coming-of-Age-Drama habe ihm gefallen. "Als ich dann auch noch gehört habe, dass Adam Price, von dem ich schon zuvor ein großer Fan war, die Serie ins Leben ruft, war ich noch interessierter. Ich war wirklich glücklich, als sie mir die Rolle von Laurits angeboten haben", berichtet Jonas weiter.

Die nordische Mythologie habe der 31-Jährige schon immer sehr interessant gefunden, doch mit seiner Arbeit an der Serie habe sich das noch verstärkt! "Ich denke, dass ich nun noch mehr darüber weiß aufgrund der Recherche, die ich für die Serie getätigt habe. Und ich liebe einfach all die Mythen und Geschichten der nordischen Mythologie!", verrät der Netflix-Star weiter.

Netflix Jonas Strand Gravli in "Ragnarök"

Netflix David Stakston in "Ragnarök"

Netflix Der Cast von "Ragnarök"

