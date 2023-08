Zu viel Champagner? So war der letzte Tag am "Ragnarök"-Set!

Der Kampf zwischen den Göttern und den Riesen findet ein Ende! Seit drei Jahren begeistert Ragnarök nun schon die Fans vor den Bildschirmen. Jetzt kann auch endlich die heiß ersehnte dritte und finale Staffel auf Netflix verfolgt werden. Dabei dreht sich alles rund um nordische Mythologie und Figuren wie Thor, Loki und Co. Gegenüber Promiflash plaudern die Schauspieler nun aus, wie emotional der letzte Tag am Set war!

"Es war ein merkwürdiger Tag", berichtet Laurits-Darsteller Jonas Strand Gravli (31) im Interview mit Promiflash und betont, wie emotional er gewesen sei. "Es ist seltsam, dieses Abenteuer abgeschlossen zu haben. Es war ein großer Teil unseres Lebens in den letzten Jahren", erzählt der norwegische Schauspieler. Jonas habe viel Spaß mit dem Cast und der Crew gehabt. "Es ist immer traurig, wenn etwas zu Ende geht und ich wünschte, wir könnten weiter gemeinsam arbeiten", fügt der 31-Jährige hinzu.

Doch offenbar hat der Cast am letzten Drehtag auch noch ordentlich gefeiert! Denn Hauptdarsteller David Stakston (23) hat scheinbar gar keine Erinnerungen mehr an den letzten Tag am Set. "Ich wünschte, ich könnte mich erinnern", äußert sich der Serienstar und gibt zu: "Doch das tue ich nicht, vermutlich wegen des Champagners."

