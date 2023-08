Diese "Ragnarök"-Szene war schwierig für Jonas Strand Gravli

Das war ganz schön herausfordernd für Jonas Strand Gravli (31)! Seit 2020 steht der norwegische Schauspieler nun schon für Ragnarök vor der Kamera. Seit wenigen Tagen kann nun auch schon die dritte und finale Staffel auf dem Streamingdienst Netflix abgerufen werden. Doch bei dem Dreh des epischen Finales schienen die Schauspieler vor einige Herausforderungen gestellt worden zu sein. Laurits-Darsteller Jonas verrät gegenüber Promiflash nun seine größte Schwierigkeit am Set!

"Ich habe es wirklich genossen, alle drei Staffeln der Serie zu drehen", plaudert der 31-Jährige im Promiflash-Interview aus. Doch eine Sache wurde dabei offenbar zur Herausforderung für Jonas! "Die größten Schwierigkeiten in dieser Staffel waren alle Szenen, die ich beim Fjord allein mit der Schlange hatte", erzählt er. Denn die riesige Schlange seines Charakters wurde später mittels CGI hinzugefügt. Doch für den Serienstar sei es eine spannende Herausforderung gewesen, all seine Dialoge bloß mit einer Markierung im Wasser zu führen.

Auch für Hauptdarsteller David Stakston (23) sei der Dreh herausfordernd gewesen. Doch die Szenen, bei denen er am meisten Bedenken hatte, haben ihm im Endeffekt am meisten Spaß gemacht. "Vor einer dieser Szenen kann man nicht schlafen und man wacht auf mit dem größten schwarzen Schmetterling in seinem Bauch und dann kommt man ans Set, dort muss man alles einfach geschehen lassen und entweder die Leute am Set mögen oder hassen es", erklärt der 23-Jährige.

Getty Images Jonas Strand Gravli, Schauspieler

Netflix Jonas Strand Gravli in "Ragnarök"

Netflix David Stakston in "Ragnarök"

