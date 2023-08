"Antiheld": Jonas Strand Gravli liebt seine "Ragnarök"-Rolle

Jonas Strand Gravli (31) hat sich viele Gedanken gemacht! Seit 2020 steht der Schauspieler nun schon für die Netflix-Serie "Ragnarök" als Laurits beziehungsweise als die mythologische Figur Loki vor der Kamera. Das norwegische Drama behandelt sowohl die nordische Mythologie als auch die Umweltzerstörung. Bald dürfen sich Fans auch wieder auf Nachschub freuen. Am 24. August wird nämlich endlich die dritte und finale Staffel erscheinen! Gegenüber Promiflash verrät Jonas nun, was er sich bei der Darstellung seines Charakters gedacht hat!

"Ich glaube, es gibt viele Unterschiede zwischen mir und meiner Rolle", gibt der 31-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Als Schauspieler gefallen ihm aber diese Rollen besonders! "Ich habe mein Bestes gegeben, einen Charakter mit vielen Nuancen zu kreieren, der sich zwischen der guten und der bösen Seite befindet", erklärt Jonas. Er habe eine Figur erschaffen wollen, die viel Humor besitze und mit der die Zuschauer Sympathie aufbauen können, auch wenn sie mal die falschen Entscheidungen treffe. "Meiner Meinung nach ist Loki der perfekte Antiheld!", fügt der Norweger stolz hinzu.

Doch nicht bloß mit seiner Rolle ist Jonas sichtlich sehr zufrieden, sondern auch mit der Serie an sich! "In der Sekunde, in der ich von dem Projekt gehört habe, wurde etwas in mir ausgelöst", gibt er zu. Denn die Kombination aus der nordischen Mythologie und einem Coming-of-Age-Drama habe ihn sofort angesprochen. "Ich war wirklich glücklich, als sie mir die Rolle von Laurits angeboten haben", fügt der Serienstar hinzu.

