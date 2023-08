Nach UK-Dschungelcamp: Mike Tindall erneut im TV zu sehen

Mike Tindall (44) scheint eine TV-Karriere anzustreben! Normalerweise sieht man ihn stets an der Seite seiner Ehefrau Zara (42) auf königlichen Veranstaltungen. Doch seit geraumer Zeit zieht es den ehemaligen Rugby-Spieler immer mehr vor die TV-Kameras: Erst im vergangenen Jahr nahm Mike an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Nun hat der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (73) weitere Show-Pläne – und dafür geht Mike sogar hinter Gitter!

Das berichtet jetzt The Sun. Für die neue zweiteilige Show "Grand Slammers" wird der 44-Jährige ins Gefängnis gehen, um eine Gruppe von Häftlingen zu trainieren und inspirieren. Nach dem Training mit royaler Unterstützung soll das Team dann gegen eine australische Mannschaft antreten – die Zuschauer dürfen sich also auf brisante Auseinandersetzungen freuen.

Schon im UK-Dschungelcamp plauderte der Dreifachpapa so einige Geschichten aus seinem Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie aus. So verriet Mike unter anderem, dass bei einem Tanz mit seiner Schwiegermutter seine Hose riss! "Ich habe meine Hose zerrissen, direkt vor ihr. Wie es der Zufall wollte, stand auf den Boxershorts 'Knabbere an meinen Nüssen'", erinnerte er sich. Die Fans dürfen also gespannt sein, welche royalen Details Mike in "Grand Slammers" noch so enthüllen wird.

Getty Images Mike und Zara Tindall, Januar 2017

Getty Images Mike Tindall im Oktober 2019 in Tokyo

Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne im Juni 2019

