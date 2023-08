Ganz zerzaust: So startet Anne Wünsche in den 32. Geburtstag

Anne Wünsche (32) hat sich ihren Geburtstag etwas anders vorgestellt. Im Alter von 20 Jahren erlangte die Influencerin durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht an Bekanntheit. Auch nach ihrem Ausstieg aus der Serie läuft es beruflich für sie gut: Tag für Tag verfolgen zahlreiche Fans, was die Unternehmerin so alles in ihrem Leben treibt. So auch an ihrem Geburtstag: Anne teilt aus diesem Anlass ein zerzaustes Selfie mit ehrlicher Botschaft von sich.

"Mein erstes Selfie mit 32. Hab es mir auch anders vorgestellt", schreibt der Social-Media-Star offenbar leicht frustriert auf Instagram. Statt mit einem leckeren Frühstück von ihrem Liebsten geweckt zu werden, müsse die dreifache Mutter auch an ihrem Ehrentag erst einmal den Haushalt erledigen. "In Unterwäsche und mit zerzausten Haaren stand ich vor [dem Trockner] und hab darin panisch rumgekramt und gehofft, meine Leggins zu finden", berichtet sie von ihrem Start in den Tag.

Doch nicht nur ihr holpriger Start in den Tag macht Anne zu schaffen. Es scheint, als könne sich die Influencerin auch nicht ganz mit ihrem neuen Alter anfreunden. "Ein letztes Mal 31...", schrieb sie nur einen Tag vor ihrem Geburtstag zu einer Aufnahme von sich, auf der sie kritisch zur Seite schaut.

