"Sieht gar nicht gut aus": Anne Wünsche hat Daumenschmerzen

Das kann Anne Wünsche (31) jetzt sicher so gar nicht gebrauchen! Die Influencerin hat eigentlich stets alle Hände voll zu tun. Neben ihrer Social-Media-Karriere betreibt sie seit ein paar Monaten auch ein eigenes Café. Außerdem stehen einige Veränderungen in ihrer Wohnung an. Doch vor wenigen Tagen bemerkte die dreifache Mutter schlimme Schmerzen im Daumen. Sie versuchte daraufhin, ihn etwas zu schonen und alles weitestgehend mit dem Mittel- und Zeigefinger zu erledigen. Das Problem wurde dadurch aber nicht besser. Auch der Arzt verkündete Anne nichts Gutes.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nach dem Besuch beim Orthopäden mit einem verbundenen Handgelenk. "Katastrophe!!! Der Ultraschall sah gar nicht gut aus", berichtete sie. Der Arzt habe versucht, ihren Daumen mithilfe des Verbands zu stabilisieren – am Montag komme noch eine Schiene dazu: "Es ist ganz schön fortgeschritten. Jetzt muss ich den das ganze Wochenende krass schonen."

Wenn sie bis Montag keine Besserung bemerkt, müsse von der entsprechenden Stelle Flüssigkeit entnommen werden. "Wenn da Eiter dabei ist, brauche ich eine OP. Wenn kein Eiter dabei ist, macht er mit so einem Strom-Radiofrequenz-Ultraschall-Gedöns eine Therapie", erklärte Anne das weitere Vorgehen ihres Arztes.

Anne Wünsche im Juli 2023

Anne Wünsche im Pool auf Kreta, Augsut 2023

Anne Wünsche, Influencerin

