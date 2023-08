30 Jahre alt: TikTok-Star Jonas Aarseth Henriksen erschossen

Tragische Neuigkeiten aus der Internetwelt. Seit einiger Zeit begeisterte Jonas Aarseth Henriksen bei TikTok zahlreiche Fans mit kurzen Videos aus seinem LKW. Doch sein Leben war nicht immer einfach: Immer wieder hatte es mysteriöse Vorfälle um den Inhaber eines Transport- und Brunnenbohrunternehmens gegeben – beispielsweise als zwei Jahre in Folge Fahrzeuge auf seinem Firmengelände brannten. Bis 2021 hatte es insgesamt 14 Überfälle auf ihn oder seine Firma gegeben. Nun werden schreckliche Nachrichten bekannt: Jonas ist gestorben.

Wie unter anderem Bild berichtet, war der Influencer vor wenigen Tagen auf dem Weg zu einem einsamen Ferienhaus in Norwegen. Bereits am 17. August wurde der Norweger erschossen in seinem Auto aufgefunden. Die Polizei geht wohl von Mord aus. "Wir haben eine Reihe von interessanten Hinweisen, können aber noch nicht sagen, warum er dort war", erklärt die Polizeisprecherin. Jonas konnte nur gefunden werden, weil er einem Freund vorab seinen Standort online übermittelt hatte.

Nur wenige Monate vor dem Fund seiner Leiche, soll er in großer Angst gelebt haben, wie das Blatt weiter berichtet. Immer häufiger seien Graffitis in seiner Umgebung aufgetaucht, mit dem Spruch "Bringt Jonas zum Schweigen". Außerdem soll er Fotos einer fremden Person veröffentlicht haben, die um sein Haus herumgeschlichen sein soll. "Ich wollte das alles nie veröffentlichen, weil ich Angst hatte, es könne eskalieren. Inzwischen ist der Albtraum so riesig, dass ich alle Hilfe brauche, die ich bekommen kann", schrieb er bei Facebook.

Facebook / Jonas Aarseth Henriksen Jonas Aarseth Henriksen, TikTok-Star

