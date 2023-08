Einstiger Kinderstar Mitchel Musso wurde erneut festgenommen

Mitchel Musso wurde erneut festgenommen! Bekannt wurde der US-amerikanische Schauspieler durch die Disney-Serie Hannah Montana: Als Oliver Oken spielte Mitchel vier Staffeln lang an der Seite von Miley Cyrus (30) und Emily Osment (31). Doch seit dem Ende der Erfolgsserie sorgt der "Pair of Kings"-Darsteller immer wieder für mächtig Aufsehen – vor allem wegen seines starken Alkoholkonsums. Nun wurde Mitchel erneut verhaftet.

Das berichtet jetzt unter anderem Fox News: Der 32-Jährige "schien betrunken zu sein", als er am vergangenen Samstag ein Hotel in Texas betrat, "eine Tüte Chips nahm und sie zu essen begann", so die Behörden in einer Erklärung. "Als die Person aufgefordert wurde, die Chips zu bezahlen, wurde er verbal ausfällig und verließ das Hotel, ohne zu bezahlen", heißt es weiter in dem Statement. Polizeibeamten nahmen Mitchel daraufhin fest und stellten zudem bei einer Untersuchung fest, dass er "Anzeichen von Trunkenheit zeigte".

Bei der Überprüfung der Unterlagen wurde zudem festgestellt, dass Mitchel "mehrere ausstehende Haftbefehle" der Polizei der texanischen Stadt Rockwall vorliegen. Bislang ist noch unklar, worauf sich diese beziehen. Nach seiner Festnahme musste Mitchel eine Nacht im Gefängnis verbringen – am späten Sonntagnachmittag nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von etwa 925 Euro wurde er schließlich entlassen. Nun muss er sich wegen Diebstahls unter 100 Euro, abgelaufener Fahrzeugzulassung und Nichtvorzeigen des Führerscheins vor Gericht verantworten.

Anzeige

Getty Images Mitchel Musso und Miley Cyrus im Januar 2008

Anzeige

Getty Images Mitchel Musso, "Hannah Montana"-Star

Anzeige

Getty Images Mitchel Musso um August 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de