Nach Verhaftung: So geht es jetzt für Mitchel Musso weiter!

Kann Mitchel Musso (32) aufatmen? Der Schauspieler ist insbesondere für seine Verkörperung von Oliver Oken in der beliebten Disney-Serie Hannah Montana bekannt. In letzter Zeit machte der einstige Kinderstar aber mit nicht ganz so schönen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Erst vor wenigen Monaten wurde er verhaftet – im Hotel soll er eine Tüte Chips gegessen haben, ohne sie bezahlt zu haben. Bei diesem Vorfall soll er wohl auch betrunken gewesen sein. Mitchels Fall wird aber nun fallen gelassen!

Wie ein Repräsentant der Stadt Rockwall in Texas nun gegenüber TMZ ausplaudert, werde der Fall des ehemaligen Disney-Stars wohl nicht weiterverfolgt. Ein Grund wird dabei nicht genannt. Mehr Infos werden aber nicht zu der Situation veröffentlicht werden, da die Angelegenheit nicht in einer Verurteilung oder einem aufgeschobenen Urteil geendet sei.

"Ich war absolut nicht betrunken oder habe getrunken und es gab zu 100 Prozent keinen Diebstahl", erklärte Mitchel zuvor selbst im Interview mit Entertainment Weekly. Es handele sich einfach um ein unglückliches Missverständnis. Er sei bloß mit einem Angestellten aneinander geraten, da er bloß eine Shorts getragen habe.

