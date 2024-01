Das machen die Stars aus der Serie "Hannah Montana" heute

Diese Serie hat Kultstatus! Hannah Montana ist eine der erfolgreichsten Disney-Serien aller Zeiten. Im Jahr 2006 wurde die erste von insgesamt 101 Episoden ausgestrahlt. Die vier Staffeln der Jugend-Sitcom handeln von einem ganz normalen Teenager, der abends zum Superstar Hannah Montana wird. Die letzte Folge über den Teenie mit dem Doppelleben wurde im Jahr 2011 ausgestrahlt. Über zehn Jahre nach dem Ende von "Hannah Montana" sind die Fans gespannt: Was machen die Stars aus der Erfolgsserie heute?

Durch die Hauptrolle als Hannah Montana gelang Miley Cyrus der internationale Durchbruch als Schauspielerin. In Filmen wie "LOL" oder "So Undercover" setzte sie Ihre Schauspielkarriere fort. Auch als Sängerin feierte die Amerikanerin etliche Erfolge und wurde zu einem internationalen Popstar. 2023 erschien ihr Hit "Flowers", dieser erreichte sogar über eine Milliarde Streams. Den Status des braven Mädchens von nebenan legte sie längst ab. Mit nur 31 Jahren blickt Miley bereits auf eine turbulente Karriere mit diversen Imagewechseln zurück.

Auch Emily Osment (31), die in der Show Hannahs beste Freundin Lilly spielte, verfolgte nach der Sitcom erfolgreich ihre Schauspielkarriere. In der Serie "Young & Hungry" spielte sie sogar die Hauptrolle. Zudem trat Emily in dem Netflix-Format "The Kominsky Method" sowie in "Young Sheldon" auf. Kürzlich gab die Blondine ihre Verlobung mit ihrem Freund Jack Anthony bekannt.

Jason Earles (46), für die Fans besser bekannt als Jackson, verkörperte die Rolle von Mileys großen Bruder. Die Disney-Karriere des 46-Jährigen endete nach der Teenie-Sendung nicht. Der Blondschopf wirkte in den darauffolgenden Jahren in der Serie „Kickin’ it" mit. In der Liebe fand der "Hannah-Montana"-Star ebenfalls sein Glück: Seit 2017 ist er mit Katie Drysen verheiratet.

Wie die anderen Mitglieder des Casts ist auch Mitchel Musso (32) noch als Schauspieler tätig. In der Teenie-Sitcom spielte er Oliver, den besten Freund von Hannah. Neben der Schauspielerei wendete er sich auch der Musik zu. Allerdings sorgte er aufgrund seines Alkoholkonsums jedoch auch immer wieder für Negativschlagzeilen. Erst im August 2023 wurde Mitchel wegen Trunkenheit und Diebstahl verhaftet – angeblich soll er in einem Hotel eine Tüte Chips gegessen haben, ohne sie vorher zu bezahlen.

