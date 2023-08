Anne Wünsche ist jetzt Botschafterin der Sex-Messe Venus!

Anne Wünsche (32) erobert die Sex-Branche! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bietet ihren Fans im Netz neben ihrem Mama-Content seit ein paar Monaten auch erotische Beiträge an: Auf der Abo-Plattform OnlyFans postet die Influencerin immer wieder schlüpfrige Fotos und frivole Clips. In Sachen Erotik erreicht die dreifache Mutter jetzt außerdem einen neuen Meilenstein: Anne ist 2023 eine der Botschafterinnen für die Venus!

Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sex-Messe geben die Veranstalter jetzt bekannt, dass neben altbekannten Gesichtern wie beispielsweise Micaela Schäfer (39) in diesem Jahr auch die Erotik-Newcomerin Anne mit am Start sein wird. Aber welche Aufgaben wird sie denn dann eigentlich übernehmen? "Alle Markenbotschafterinnen werden die VENUS am Donnerstag, den 26. Oktober um 11:00 Uhr eröffnen und während der vier Messetage mehrere Autogrammstunden geben", erklärt das Team.

Anne meldete sich nach der Bekanntgabe bislang noch nicht persönlich bei ihrer Community – dafür bringt Micaela bereits ihre große Vorfreude zum Ausdruck! Die selbsternannte Nacktschnecke kann es offensichtlich schon gar nicht mehr abwarten, gemeinsam mit den anderen Girls ans Werk zu gehen. "Das wird wieder eine krasse Messe! Ich freue mich auf die Mädels und auf euch!", betont Mica.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

AEDT / ActionPress Micaela Schäfer beim AEDT-Sommerfest 2023

