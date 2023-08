Peter Klein sicher: Seine Ex Iris hat Ehe selbst zerstört

Sie resümieren die vergangenen Monate! Seit Anfang des Jahres wird Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) eine Affäre nachgesagt, was zum Aus von Peters Ehe führte. Als Begleitpersonen ihrer Dschungelcamp-Stars sollen sie sich mehr als nur gut miteinander verstanden haben. Die beiden TV-Persönlichkeiten dementieren die Gerüchte um eine Liebelei allerdings vehement. Um ihren Beziehungsstatus machen die zwei weiterhin ein großes Geheimnis. Jetzt verrät Peter, dass seine Ex Iris (56) die Ehe selbst zerstört hat.

In einem YouTube-Video von Yvonne sprechen die Wettkampf in 4 Wänden-Teilnehmer über die vergangene Zeit und über Iris. "Es wurde eine Person von der Öffentlichkeit so gesteuert, dass sie selbst nicht mehr wusste und nicht mehr rational gedacht hat, was sie überhaupt tut", sagt der Pfälzer über seine Ex. Sie habe sich zu sehr von den Gerüchten in den Medien leiten lassen. "Sie hat sich letztendlich so weit drängen lassen, dass sie das geglaubt hat, was die Internet-User zugesprochen haben und irgendwann war das dann für sie Realität", erinnert sich Peter. Das, was er ihr selbst gesagt hat, habe sie nicht mehr geglaubt – weswegen die Ehe dann am Ende gewesen sei.

Auch Yvonne kritisiert rückblickend Iris' Verhalten. Sie selbst hätte anders gehandelt und sich nicht von den Spekulationen in den Medien leiten lassen. "Ich würde nie meinen Mann nach 20 Jahren verlassen, wenn ich keine eindeutigen Beweise hätte", erklärt die Schauspielerin.

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

