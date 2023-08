Krasses Umstyling: So kurz sind Kim Gloss' Haare jetzt!

Kim Gloss (31) unterzieht sich mal wieder einer Typveränderung! Die einstige DSDS-Kandidatin experimentiert gerne mal mit ihrem Look: So trug sie ihre Haare schon als eleganten Long Bob oder auch mal gerne lang und wellig – und auch farblich war von Brünett bis Dunkelrot schon alles dabei. Zuletzt hatte die Influencerin eine lange Mähne mit blonden Highlights – doch die ist nun passé: Kim hat jetzt wieder kurze Haare!

Auf Instagram zeigt die 30-Jährige ihre neue Haarpracht: In einem stylishen All-Black-Outfit dreht sich Kim total selbstbewusst vor der Kamera umher und ist sichtlich begeistert von ihrer neuen Frise. Ihre Haare reichen ihr jetzt noch knapp bis über die Schultern. "Ich rocke das Kurze-Haare-Game", schwärmt die zweifache Mama zu dem Video.

Kim ist also richtig happy mit der Veränderung – ihre Fans sehen das in der Kommentarspalte offensichtlich genauso. "Die kurzen Haare stehen dir mega", "Du kannst alles tragen, egal ob lang oder kurz – du siehst wunderschön aus" und "So schön. Steht dir viel besser", sind nur einige der positiven Feedbacks ihrer Follower.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im August 2023

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

