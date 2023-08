"Sex-Klausel": So sieht der Vertrag der Bachelorette aus!

Was tut man nicht alles für die Liebe! 2004 flimmerte die Fernsehshow Die Bachelorette zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme. Danach war zunächst Schluss – erst 2014 folgte die zweite Staffel. Seitdem fesselt die Sendung ihre Fans jährlich vor den Fernseher. Das Schema ist einfach: 20 heiße Männer kämpfen um eine wunderschöne Frau. Doch so simpel wie das Konzept ist, so hart sind auch die Regeln. Nun wurde bekannt, wie der geheime Vertrag der diesjährigen Bachelorette Jennifer Saro aussieht!

Laut dem Kontrakt, der Bild vorliegt, muss Jennifer einiges beachten. Unter anderem gibt es wohl eine "Sex-Klausel", die besagt, dass die Rosenverteilerin für jegliche intimen Begegnungen und ihren Folgen, wie etwa Krankheiten, selbst die Verantwortung trägt. Dies gilt auch für ihre Gegenstände: Wird etwas geklaut, muss sie für den Verlust selbst aufkommen. Zudem gilt für alle Beteiligten der Show eine Schweigepflicht, deren Verstoß mit einer hohen Geldstrafe geahndet wird.

Auch auf Pünktlichkeit wird großer Wert gelegt: Sollte die Bachelorette unentschuldigt fehlen, muss sie für den entstandenen Schaden aufkommen. Außerdem stimmt sie der vollkommenen Überwachung zu: Lediglich die Toilette und das Bad sind von Kameras ausgeschlossen. Ihr Äußeres darf die Rosendame in der Zeit zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung nicht verändern. Zu guter Letzt gibt der Sender bei all dem Stress keine Garantie dafür, dass die Bachelorette am Ende der Show ihre große Liebe findet...

Die Bachelorette, RTL Adrian Alian und Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

