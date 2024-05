Antonia Hemmer bekommt nach "Make Love, Fake Love" viel Hate

Antonia Hemmer (24) entschied sich im Finale von Make Love, Fake Love für den vergebenen Xander, obwohl sie wusste, dass er eine Freundin hat. Das konnten viele Zuschauer nicht nachvollziehen und schrieben ihr fiese Nachrichten und Kommentare. Das überschreitet für die Bauer sucht Frau-Bekanntheit eine Grenze: "Wir sind alle Personen der Öffentlichkeit und wir haben uns entschieden, in dieses Format zu gehen und müssen alle mit einer Hate-Welle klarkommen. Allerdings ist es auch irgendwo mal gut, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir sind alles nur Menschen", stellt sie in einem Instagram-Statement klar. Sie findet den Hass ziemlich schlimm und appelliert an die User: "Korrigiert eure Fehler. Ich glaube, ihr seid auch nicht alle fehlerfrei und wenn ihr es seid, dann herzlichen Glückwunsch, ich wäre gerne auf eurem Stand."

In ihrem Statement geht Antonia aber auch noch genauer auf ihre Entscheidung im Finale ein. Sie habe sich für Xander entschieden, weil die anderen beiden gefühlsmäßig nicht infrage gekommen waren: "Für mich haben die Gefühle nicht ausgereicht. Ich hatte mit Nico und Marcel auch eine tolle Kennenlernphase, ich habe beide in mein Herz geschlossen. [...] Es wäre für mich einfach falsch gewesen, im Finale einen Mann zu nehmen, einfach nur des Geldes wegen", führt die 24-Jährige aus.

Bislang ist noch offen, ob Xander und Antonia sich noch weiter kennengelernt haben. Kommende Woche erscheint das Wiedersehen, in dem die beiden auf diese Fragen Antworten liefern werden. Vor wenigen Tagen heizte die Ex von Patrick Romer (28) die Gerüchteküche aber an, indem sie ein Bild von einem Date postete, auf dem sie offenbar mit dem Finalisten Nico war.

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

RTL Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

