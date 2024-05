Das planen Prinz Harry und Meghan während Reise nach Nigeria

Für Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) geht es in wenigen Stunden nach Nigeria – nun werden erste Details zu ihrer Reise enthüllt! Wie People jetzt berichtet, wird es für die royalen Aussteiger schon morgen in das westafrikanische Land gehen. Nach ihrer Ankunft am Freitagmorgen werden der jüngste Sohn von König Charles (75) und seine Frau eine Schule besuchen – anschließend findet ein Treffen mit dem Chef des Verteidigungsstabs statt. Wenige Stunden später wird Harry dann verletzte Soldaten in einem Militärkrankenhaus besuchen.

Doch damit nicht genug: Am darauffolgenden Tag wird das Paar an einer Schulungsveranstaltung einer Organisation teilnehmen, die eng mit Harrys Invictus Games zusammenarbeitet. Später geht es für Harry und Meghan zu einem Empfang des Generalstabschefs, der zu Ehren von Militärfamilien stattfindet. Daraufhin wird die ehemalige Suits-Darstellerin gemeinsam mit Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Gastgeberin einer Veranstaltung von Women in Leadership sein. Mit dem Besuch eines Basketballtrainings der Giants of Africa, einem kulturellen Empfang und einer Polo-Spendenaktion für Nigeria wird der straffe Zeitplan der zweifachen Eltern am Sonntag enden.

Obwohl ihre Nigeria-Reise ganz im Zeichen seiner Invictus Games steht, kassierten Harry und seine Frau bereits mächtig Kritik. "Meghan wird Prinz Harry im Mai auf einer Reise nach Nigeria begleiten, der ersten offiziellen internationalen Tour des Paares seit dem Ausscheiden aus dem Königshaus im Jahr 2020", wurde vor wenigen Tagen auf der Social-Media-Plattform X verkündet. Dem Journalisten Piers Morgan (59) schien das anscheinend ganz und gar nicht zugefallen. "Daran ist nichts 'offiziell' – sie sind keine arbeitenden Royals! [...] Genau aus diesem Grund müssen ihre Titel entzogen werden!", wetterte Piers unter dem Beitrag.

Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

