"American Pie"-Star Seann William Scotts Scheidung ist durch

Seann William Scott (47) und Olivia Korenberg gehen nun auch ganz offiziell getrennte Wege. Wie Entertainment Tonight berichtet, soll die Scheidung des Schauspielers und seiner einstigen Partnerin vollzogen sein. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die "unüberbrückbare Differenzen" als Grund aufführen. Laut dem Boulevardblatt wird der American Pie-Darsteller zukünftig gemäß den Bestimmungen des Ehevertrags Ehegattenunterhalt an seine Ex zahlen. Zudem müsse er Unterhalt für den Nachwuchs aufbringen. Die Summe soll wohl an einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Die Scheidung reichte der 47-Jährige bereits im Februar dieses Jahres ein. Das Paar heiratete im September 2019 heimlich. Kurze Zeit darauf begrüßten die zwei eine gemeinsame Tochter namens Frankie Rose Scott. Mittlerweile ist das Mädchen drei Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Scheidung beantragte der US-Amerikaner das geteilte Sorgerecht für die Kleine. Ein öffentliches Statement des ehemaligen Paares liegt bislang nicht vor.

Was die Liebe zu der Innenarchitektin anbelangt, hielt sich Seann in der Vergangenheit eher bedeckt. Selbst nach der Heirat der beiden, enthüllte der Ex von Lindsay Frimodt für eine ganze Weile nicht, wer seine Herzdame sei. Gegenüber Us Weekly gab der Filmstar lediglich so viel preis: "Sie ist ein wunderbares Mädchen!"

Getty Images Seann William Scott, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Seann William Scott

