Rippen entfernt? Kim Kardashian erklärt Taille bei Met Gala

Kim Kardashian (43) sorgte mit ihrem diesjährigen Met Gala-Look für Empörung bei den Fans! Die US-amerikanische Unternehmerin präsentierte auf dem Red Carpet ihre Mini-Taille. Einige User wetterten daraufhin im Netz und spekulierten sogar darüber, ob sich die Ex von Kanye West (46) für das Outfit Rippen entfernen ließ. In einem Video von Vogue erklärt Kim jetzt aber, dass diese Wespentaille durch ein superenges Korsett zustande kam. Durch die enge Schnürung bekam die Familienmutter auf dem roten Teppich wohl auch ziemlich schlecht Luft... Als sie von ihren Stylisten gefragt wird, ob sie denn noch gut atmen könne, schnauft sie: "Es ist eine Kunstform, aber es geht."

Für den perfekten Moment auf dem roten Teppich lässt Kim also wohl die ein oder anderen Strapazen über sich ergehen. Neben dem engen Korsett waren auch ihre Schuhe eine ziemliche Belastungsprobe für die The Kardashians-Protagonistin: Ihre High Heels hatten keine Absätze. "Um diese Schuhe tragen zu können, muss man auf Zehenspitzen laufen und seine Wadenmuskeln anspannen", erklärt die Tochter von Kris Jenner (68) das unpraktische Accessoire gegenüber der Modezeitschrift.

Neben der Mini-Taille war auch der graue Pullover, den sich Kim auf dem Red Carpet über die Schultern gelegt hat, ein großes Gesprächsthema auf Social Media. Aber was hatte es mit dem fusseligen Wolloberteil denn eigentlich auf sich? Kim habe sich bei der Wahl ihres Outfits eine Hintergrundgeschichte überlegt, die sie wie folgt in Worte fasst: "[Es war] die wildeste Nacht meines Lebens in einem Garten. Ich bin einfach losgerannt und habe mir das Sweatshirt meines Freundes gegriffen und angezogen und musste zur Arbeit. Meine Haare waren ein totales Chaos."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Kim für die Met Gala in ein so enges Korsett schnüren ließ? Ich finde das total unnötig und übertrieben! Sie sieht toll aus. Wer schön sein will, muss eben leiden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de