In der aktuellen Staffel von Die Bachelorette buhlten 22 Männer um die Gunst von Maxime Herbord (26). Inzwischen sind nur noch sieben Kandidaten im Rennen um die letzte Rose. Schon bald wird sich die schöne Herzogenratherin für einen von ihnen entscheiden. Bis dahin müssen sich die Teilnehmer der Datingshow noch an ganz schön viele Regeln halten. Doch was genau steht eigentlich in den Verträgen der Bachelorette-Boys?

Laut Bild gibt es einige grundlegende Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen. Ganz wichtig: die Kilo-Klausel. Die Teilnehmer dürfen zwischen den Dreharbeiten und Ausstrahlungsterminen nicht zu- oder abnehmen. Außerdem dürfen die Kandidaten keinerlei Vorstrafen haben. Vorab müssen sie ihr Führungszeugnis einreichen. Während der Sendung müssen die Boys damit rechnen, dass ihre Handys und Koffer unangekündigt vom Team kontrolliert werden. Zum Schutz der Bachelorette besteht die grundlegende Regel, dass sie nicht bedrängt werden darf. Hierbei reicht wohl schon längeres ungewolltes Anstarren. Weiterhin dürfen die Rosenjäger auch niemanden, der Teil der Sendung ist, beleidigen. Vor allem sexistische und rassistische Witze werden nicht toleriert.

Was körperliche Annäherungen betrifft, gibt es ebenfalls gewisse Vorgaben: Küssen und Sex vor der Kamera sind zwar erlaubt, allerdings darf der Kandidat keine Pornos gedreht oder verbreitet haben. Zu guter Letzt wird bei jeglichem Regelverstoß eine Geldstrafe fällig. Diese kann zwischen 100 Euro und 5.001 Euro liegen. Die Regeln werden, wie es bei Bild heißt, von Staffel zu Staffel etwas abgeändert.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

TVNOW Die Bachelorette-Kandidaten 2021 in Folge eins

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

TVNow Maxime und die Bachelorette-Kandidaten in der dritten Nacht der Rosen 2021

