Gisele Bündchen ist enttäuscht von Toms Verhalten beim Roast

Tom Brady (46) setzte sich diese Woche einer ganz besonderen Erfahrung aus. Beim "Greatest Roast of All Time: Tom Brady" ließ er sich von Komikern und Wegbegleitern die Leviten lesen. Dabei musste auch seine Ex-Frau Gisele Bündchen (43) einiges einstecken, ohne dass der Vater ihrer Kinder sie verteidigte. Ein Insider berichtet gegenüber Page Six nun, dass das Supermodel deshalb sehr verletzt sein soll. Ihr Ex habe "wieder einmal den Football über seine Familie gestellt". Damit seien alte Wunden aufgerissen worden, denn genau aus diesem Grund sei ihre Ehe damals gescheitert. Das einstige Traumpaar hatte sich nach dreizehn Jahren im Oktober 2022 scheiden lassen.

Bei dem TV-Event ließ der Footballstar alle Seitenhiebe auf Kosten von Gisele und ihrer Beziehung über sich ergehen. Kevin Hart (44) hielt sich auch mit Witzen über das Sexleben der Brasilianerin nicht zurück. "Wisst ihr, wer auch mit ihrem Trainer gevögelt hat? Gisele, sie hat mit ihrem Karatetrainer geschlafen. [...] Tom, wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht Stunden Karate pro Tag?", scherzte er. Daraufhin lächelte der Super Bowl-Gewinner müde und hob sein Glas.

Tom griff nur an einer Stelle in die Show ein. Als der Komiker Jeff Ross Anspielungen auf einen Skandal des Sportfunktionärs Robert Kraft (82) machte, stürmte der Quarterback auf die Bühne und stoppte ihn. "Sag so einen Scheiß nicht noch mal!", warnte er den sogenannten "Roastmaster General". Der Besitzer der New England Patriots war 2019 in ein Prostitutionsverfahren in Florida verwickelt gewesen, wurde allerdings vor Gericht freigesprochen.

