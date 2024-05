Streiten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina und Robert?

Ist in Marina und Roberts Ehe immer noch alles Friede, Freude, Eierkuchen? Die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter in der Energiebranche haben sich im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – ohne sich vorher zu kennen. Doch es funkte direkt: Die beiden zählten zu den Traumpaaren der Staffel. Läuft es immer noch so rund? In ihrer Instagram-Story plaudert Marina aus, dass sie bisher noch keine Krise hatten: "Wir haben bis jetzt immer alles offen und ehrlich angesprochen. Wir sind aber auch beide keine Typen, die streiten oder es darauf anlegen." Sie hätten eine sehr harmonische und liebevolle Beziehung.

Vor wenigen Wochen sind die Turteltauben auch endlich zusammengezogen. Nachdem sie lange überlegt hatten, ob sie sich gemeinsam bei Robert in Berlin oder bei Marina in Dormagen niederlassen wollen, ist es die nordrhein-westfälische Kleinstadt geworden. "Unsere Familie und Freunde unterstützen uns da sehr und von daher wird auch Berlin immer ein Teil unseres Lebens bleiben", betonte Robert. Außerdem gehe er nach wie vor seinem Job in der Hauptstadt nach.

Der Umzug hat das Paar lediglich vor kleine Herausforderungen gestellt. Das größte Problem sei gewesen, in Marinas Kleiderschrank genug Platz für Roberts Klamotten zu finden. "Robert war regelmäßig für längere Zeit bei mir. Dadurch wussten wir, wie es wird, wenn wir zusammenwohnen", scherzt die Blondine. Seitdem sie unter einem Dach leben, haben sie sich aber auch schon ein paar schöne Rituale geschaffen: "Abends kochen wir immer zusammen und tauschen uns über den Tag aus."

Instagram / robert_hadeb.2023 Marina und Robert, einstige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

