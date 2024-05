Wieder vergeben? Gloria Glumac teilt erneut verliebte Zeilen

Gloria Glumac (31) heizt schon seit einigen Wochen die Gerüchteküche an und deutet an, dass sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Jetzt teilt die Temptation Island-Bekanntheit ein neues Bild auf ihrem Instagram-Profil. Darauf steht sie in High Heels zwischen zwei Männerbeinen. "Wir sind alle ein bisschen seltsam... und wenn wir jemanden finden, der genauso seltsam ist, schließen wir uns zusammen und sind zusammen komisch – und nennen es...", schreibt Gloria dazu und schließt das Zitat mit einem weißen Herzen ab, was den Satz vervollständigt. Das sieht ganz so aus, als wäre sie wieder verliebt!

Auf dem Bild markierte sie einen Mann, den sie auch zuvor schon mal ihren Fans vorstellte. Denn Ende April postete Gloria ein Bild mit ebenjenem Herren, auf dem die beiden vor Luftballons posieren und die Reality-TV-Bekanntheit ihre Begleitung verliebt anschmachtet. "Bist du jetzt glücklich? – ja!", kommentierte sie damals dazu. Ihre Follower wünschten ihr daraufhin alles Gute zur neuen Beziehung.

Bekanntheit hatte Gloria vor allem mit ihrer Teilnahme an "Temptation Island" erlangt. Damals nahm sie mit ihrem Ex Nikola Glumac an der Verführungsshow teil und stellte dort ihre Ehe auf die Probe. Danach ging die Beziehung allerdings in die Brüche – Nikola fühlte sich schlecht behandelt von seiner Frau, während ihr seine Männlichkeit fehlte. Seitdem teilte Gloria nicht mehr öffentlich eine Beziehung.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im April 2024

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

