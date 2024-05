Julian Zietlow und Ex Alina hängen an Vatertag zusammen ab

Julian Zietlow (39) teilt seltene Aufnahmen mit Alina Schulte im Hoff (37). Die Fitness-Influencer sind seit über einem Jahr getrennt. Danach teilten sie in der Öffentlichkeit immer wieder heftig gegeneinander aus – mittlerweile haben sie ihren Streit jedoch beigelegt. Seit ein paar Monaten zeigen sich Julian und Alina sogar immer häufiger wieder zusammen im Netz. Auch den Vatertag verbringen die zweifachen Eltern gemeinsam. In seiner Instagram-Story teilte Julian ein Video, in dem Alina zu sehen ist und ihn anlächelt.

Julian verbringt viel Zeit in Thailand. Aktuell ist er jedoch bei Alina und ihren gemeinsamen Töchtern Lilly und Liv in Berlin. Vor ein paar Monaten hatte er bereits betont, wie glücklich er darüber ist, dass die beiden größtenteils bei seiner Ex aufwachsen. "Sie ist für mich und so viele da draußen ein unentbehrliches Vorbild auf unserem Weg. Ich bin jeden Tag dankbar, dass Lilly und Liv bei ihr sind. Ich habe ihre Fähigkeiten lange nicht sehen können." Seiner Meinung nach gebe es keinen anderen Menschen mit einem so großen Willen.

Ein Liebescomeback ist jedoch nicht in Sicht. Im Februar hatte Alina auf Instagram klargestellt, dass sie Julian nicht zurücknehmen würde: "Ich denke, man sollte nicht aufgrund von Kindern wieder zusammenkommen. [...] Also wenn man es nur für sie macht, aber sich nicht mehr anziehend findet auf allen Ebenen, kann es besser sein, gegebenenfalls ein tolles Elternpaar zu sein." Die körperliche Anziehung sei ihr persönlich sehr wichtig. "Ich will meinen Mann in der Zukunft immer sexuell anziehend und attraktiv finden, denn ich finde, Sex ist in einer Beziehung so ein wichtiger Teil", erzählte die Unternehmerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass sich Julian und Alina wieder häufiger zusammen zeigen? Ich finde es toll, sie wieder gemeinsam zu sehen. Hm, ich finde das ein wenig komisch. Sie sind ja getrennt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de