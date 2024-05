Kein Geheimnis mehr: Hier küsst Barry Keoghan seine Sabrina

Sabrina Carpenter (24) und Barry Keoghan (31) hatten ihre Beziehung bereits seit einiger Zeit geheimgehalten – damit war zuletzt jedoch Schluss. Auf der Met Gala erschienen die Sängerin und der Schauspieler erstmals Seite an Seite. Und offenbar markierte der erste gemeinsame Auftritt des Paares nun auch das offizielle Ende ihres Versteckspiels. Ein aktuelles Video von Vogue zeigt die beiden nun bei den Vorbereitungen auf die Gala. Dabei sind es vor allem die Zärtlichkeiten, die sie austauschen, die für Aufsehen sorgen. Nach einer vertrauten Umarmung gibt Barry seiner Sabrina abschließend einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Zuvor werden die Aufnahmen des "Saltburn"-Stars und der "Espresso"-Interpretin auf der berühmten Met Gala sicherlich schon einige Fans gefreut haben. Zwar schienen die beiden zunächst nicht gemeinsam über den roten Teppich laufen zu wollen, jedoch bescherten sie den zahlreichen Fotografen des Events am Ende doch noch zwei zuckersüße Paar-Schnappschüsse. Auf einem der Bilder, die Daily Mail vorlagen, legte Barry beschützend einen Arm um seine Sabrina, während diese sich zu ihm drehte und gekonnt für die Kamera posierte. Auf ihren ersten offiziellen gemeinsamen Bild wirkten die beiden nicht nur sichtlich vertraut, sondern auch überglücklich.

Obwohl die 24-Jährige und der Filmstar ihre Liebe zunächst nicht an die große Glocke gehängt und diese lieber im Privaten genossen hatten, war sie schon seit einiger Zeit kein Geheimnis mehr. Unter anderem hatten sich die beiden vor einigen Wochen zusammen auf dem Coachella-Festival in Kalifornien präsentiert. Dort war der Musikerin auch eine ganz besondere Ehre zuteilgeworden: Sie durfte zum allerersten Mal die Bühne der Veranstaltung rocken. Als Unterstützung stand Barry seiner Liebsten im Publikum zur Seite, wie Paparazzi-Aufnahmen gezeigt hatten, die Just Jared vorgelegen hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Barry und Sabrina ihre Beziehung eher aus dem Rampenlicht heraushalten? Ich finde es genau richtig von den beiden. Na ja, ich würde gerne mehr über ihr Privatleben wissen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de