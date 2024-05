Leere Wohnung? Hugh Jackmans Bild sorgt für Sorge bei Fans

Nach 27 Ehejahren gaben Hugh Jackman (55) und Deborra-Lee Furness (68) vergangenen September ihre Trennung bekannt. Seither scheint der Schauspieler sein Single-Dasein akzeptiert zu haben – lebt inzwischen alleine in einer Wohnung. Doch sorgt nun ein Schnappschuss aus genau dieser für Beunruhigung bei seinen Fans. Auf dem Instagram-Bild präsentiert Hugh seinen Met-Gala-Look, wobei der Hintergrund vermuten lässt, dass dem Filmstar noch immer das ein oder andere Möbelstück fehlt. "Hugh muss seine Wohnung noch einrichten. Armer Kerl. Aber er sieht gut aus" oder auch "Jemand hat deinen Couchtisch gestohlen", lauten einige der User-Kommentare.

Obwohl sich der 55-Jährige auf dem Bild freudestrahlend der Öffentlichkeit präsentiert, soll die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau nicht spurlos an ihm vorbeigehen. In dieser schweren Lebensphase zähle der "Wolverine"-Darsteller deswegen besonders auf seine Familie – allem voran seine Kinder. Diese sollen es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihren Vater so gut es geht aufzufangen. Das wollte ein Insider wissen, wie Woman's Day vor wenigen Tagen berichtete. "Sie sind sich nähergekommen, als er es sich hätte vorstellen können, und er kann sich ihnen anvertrauen, während er sich früher an Deborra gewendet hat", meinte die Quelle.

Hugh und Deborra-Lee hatten sich 1995 am Set einer australischen TV-Serie kennen und lieben gelernt. Nur ein Jahr später wagten die beiden den nächsten Schritt und traten vor den Traualtar, um sich damals noch die ewige Liebe zu schwören. Obwohl die beiden jahrelang als echtes Traumpaar galten, hatten sie es in der Vergangenheit nicht immer einfach. Die Frau an der Seite des Action-Stars hatte gleich zwei Fehlgeburten erleiden müssen. Letztlich entschieden die beiden auch deswegen, ihren bis dahin unerfüllten Kinderwunsch mit der Adoption ihrer beiden Sprösslinge Oscar und Ava zu erfüllen.

Anzeige Anzeige

JosiahW / BACKGRID Ava Jackman und Hugh Jackman, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass die Sorge von Hughs Fans begründet ist? Nee, das ist viel zu weit hergeholt. Ja, ich finde es auch etwas besorgniserregend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de