Casting für Nyx: Diese beiden GNTM-Kandidaten saven sich

Bei Germany's Next Topmodel steht der nächste große Job an! So sucht der Elevator Boy Bene Schulz gemeinsam mit dem Kunden die zwei neuen Gesichter für die bekannte Make-up-Marke Nyx – in einem kurzen Clip müssen die Schützlinge von Heidi Klum (50) ihre Fähigkeiten als Nachwuchsmodels unter Beweis stellen. Doch wer kann von sich überzeugen? Die Wahl fällt schließlich auf Jermaine und Lea! "Unser erstes Kampagnengesicht wird die Lea sein. Du hast uns wirklich total überzeugt – mit deiner offenen und ehrlichen Art. [...] Und unser zweites Kampagnengesicht wird Jermaine sein. Du hast wirklich ganz viel von dir preisgegeben, du hast gezeigt, dass es auf der einen Seite Mut kostet, aber dass es wirklich wert ist, sich selbst zu zeigen, und eben auch neue Dinge auszuprobieren", verkündet der Kunde.

Mit dem erfolgreichen Casting haben Jermaine und Lea nicht nur einen der heiß begehrten Jobs an Land gezogen, sondern sich auch gleichzeitig den Einzug in die kommende Woche gesichert. "Das ist der zweite Job, den ich bekommen habe – und der zweite fette Job, den ich bekommen habe und auch wieder mit Jermaine zusammen. [...] Es ist ein Hammergefühl", freut sich Lea daraufhin. Und auch der TikToker kann sein Glück kaum fassen: "Ich bin auch happy, dass ich endlich so gesehen werde. [...] Jetzt sehe ich halt, dass Kunden mich wollen, dass ich auch angekommen bin – und das macht mich einfach happy."

Es ist nicht das erste Mal, dass Jermaine und Lea in der diesjährigen Staffel von sich überzeugen können: Bereits vor wenigen Wochen vergab der Designer Kilian Kerner anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seiner Brand zwei Jobs – und entschied sich dabei für die beiden Nachwuchsmodels. "Das gibt einfach nochmal Bestätigung, dass man seine Arbeit gut macht. [...] Das macht mich voll emotional", freute sich daraufhin Lea.

ProSieben / Michael de Boer Jermaine Kokoú Kothé, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben / Sven Doornkaat Lea Oude bei "Germany's Next Topmodel"

