Distanz wird größer: Suri Cruise legt Papa Toms Namen ab

Seit der Scheidung ihrer Eltern soll Suri Cruise (18) keinen Kontakt mehr zu ihrem berühmten Vater Tom Cruise (61) haben. Nun trifft sie wohl eine weitere Entscheidung, die sie noch weiter von dem Hollywoodstar entfernt – Suri soll nämlich Toms Nachnamen abgelegt haben. In New York City steht die Promitochter jetzt für ein Theaterstück auf der Bühne. Hello! hat einen Blick auf den offiziellen Castingbogen geworfen und dabei festgestellt, dass dort keine Suri Cruise aufgelistet ist. Stattdessen nutzt das Nachwuchstalent den zweiten Vornamen von Mama Katie Holmes (45). In der Auflistung nennt Suri sich Suri Noelle. Will sie damit die letzten Verbindungen zu Papa Tom endgültig kappen?

Erst vor wenigen Wochen feierte Suri einen weiteren Meilenstein, denn sie wurde 18 Jahre alt. Damit gilt sie zumindest im US-Bundesstaat offiziell als erwachsen. Dass Tom einen der wichtigsten Geburtstage im Leben seiner Tochter mitfeiern würde, schien aber von Anfang an unwahrscheinlich. Nicht nur, dass der Schauspieler in London mit Dreharbeiten beschäftigt war – das Geburtstagskind wollte wohl auch gar nicht, dass er kommt. "Tom existiert für sie nicht", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Sowohl Suri als auch ihre Mutter Katie wollen sich nicht von ihm abhängig machen, so die Quelle.

Tom und Katie waren bis zum Jahr 2012 verheiratet. Bis dahin war Suri eines der Promikinder, die oft und regelmäßig in der Öffentlichkeit auftreten. Ein wesentlicher Grund für die Trennung sei, laut den Gerichtsdokumenten, die Page Six vorlagen, Toms Mitgliedschaft bei Scientology. Demnach habe Katie ihre Tochter davor schützen wollen. Mit der abgeschlossenen Scheidung hielt die Schauspielerin Suri mehr und mehr aus der Öffentlichkeit heraus. Wie ein Insider gegenüber Heat verriet, bereut Tom sein Verhalten mittlerweile: "Tom fühlt sich schlecht, weil er so viel von ihrem Leben verpasst hat, aber er beteuert, dass er Suri nicht völlig aus seinem Leben gestrichen hat."

ActionPress Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri in New York

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

