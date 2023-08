Liebesglück nach Bachelorette: David zeigt seine Freundin!

Sie strahlen bis über beide Ohren! David Nawaz hatte sein Glück in der diesjährigen Ausgabe der Datingshow Die Bachelorette versucht. Zwischen ihm und der Protagonistin Jennifer Saro hatte es aber nicht wirklich geknistert. Sie verstanden sich gut, romantische Gefühle kamen aber von ihrer Seite nicht auf. Von Liebeskummer fehlt bei ihm aber jede Spur. Denn der Key Account Manager verliebte sich nach den Dreharbeiten. Jetzt präsentiert David sein Liebesglück!

Auf seinem Instagram-Profil teilt er das erste Pärchenbild mit seiner Freundin. Die Dame an seiner Seite heißt Lea Sophie und scheint es David ziemlich angetan zu haben. "Ich habe ihre letzte Rose bekommen", schreibt der Datingshow-Kandidat zu dem Pic, auf dem die Blondine sich an ihren Partner kuschelt. Beide grinsen schon fast etwas verlegen.

Seine TV-Kollegen freuen sich total für ihn. So kommentieren Gianluca Federico, Alexander Runow (28), Jesper Hansen (24) und Co. den Beitrag mit lieben Worten. "Keine Rose ist schöner als die an deiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute, mein Freund!", schreibt auch Baro Baroev (25) und gratuliert David.

"Die Bachelorette" 2023 David bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Der Bachelorette-Kandidat David Nawaz

RTL / Markus Hertrich Baro Baroev, Bachelorette-Kandidat

