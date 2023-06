Heiße Boys: Welcher Bachelorette-Kandidat kann punkten?

Wer wird das Rennen machen? Schon bald startet die zehnte Staffel von Die Bachelorette. In diesem Jahr begibt sich die Influencerin Jennifer Saro auf die spannende Reise und sucht ihre große Liebe. Um ihr Herz werden wieder zahlreiche gut aussehende Männer kämpfen und sie Stück für Stück kennenlernen. Promiflash zeigt euch nun alle Kandidaten – doch welcher ist von ihnen am heißesten?

Die neue Staffel der Kuppelshow findet in diesem Jahr in Thailand statt. Unter den Kandidaten tummeln sich wieder heiße Boys – wie etwa der Love Island-Star Fynn Lukas Kunz oder auch der Bürokaufmann Adrian Alian. Alexander Runow hat schon mal sein Glück bei First Dates Hotel versucht – nun buhlt er um die Rosenlady.

Mit dabei sind ebenfalls der 25-Jährige Baro Baroev, der Key Account Manager David Nawaz oder der Hamburger Jesper Hansen. Mike Featherstone studiert gerade noch und arbeitet als Schwimm- und Fitnesstrainer – ob er damit die Bachelorette überzeugen kann?

Welchen Kandidaten findet ihr am heißesten? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Alexander Runow, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Adrian, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich André, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Baro Baroev, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Der Bachelorette-Kandidat David Nawaz

RTL / Markus Hertrich Gianluca, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Jesaia, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Jesper, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Der Bachelorette-Kandidat Julian

RTL / Markus Hertrich Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Mike, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Oliver Slawik, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Pedro, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Thomas, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2023

RTL / Markus Hertrich Tim, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Yannick, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2023

Anzeige

Welchen Kandidaten findet ihr am heißesten? Adrian Alexander André Baro David Fynn Gianluca Jesaia Jesper Julian Kaan Mike Oguzhan Oliver Pedro Thomas Tim Yannick Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de