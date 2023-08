Vor Dreamdates: Bachelorette schickt vier Männer nach Hause!

Langsam wird es ernst! Derzeit sucht Jennifer Saro bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Noch acht Kandidaten sind übrig und mit einigen hat die Influencerin schon eine richtige Bindung aufgebaut. In der Nacht der Rosen verabschiedete sich bereits Gianluca Federico, weil er freiwillig gehen wollte. Damit ist aber noch nicht genug: Jenny schickt insgesamt vier weitere Männer nach Hause!

In der sechsten Folge der Datingshow sortiert die Rosenverteilerin radikal aus: Bald stehen nämlich die Dreamdates an – und da nimmt Jennifer nur drei Männer mit! In der Nacht der Rosen bekommt als erstes Jesaia eine der begehrten Schnittblumen. Danach ergattert Fynn Lukas Kunz (26) eine Rose und schließlich auch Adrian Alian (27). Damit stehen die drei Kandidaten für die Dreamdates fest!

Verabschieden müssen sich demnach André Kohli und der Schauspieler Markus Kathrein. Auch mit Oguzhan Gencel kann sich Jenny keine Zukunft vorstellen: "Ich glaube, wir würden uns vor Streiten gar nicht mehr einkriegen", erklärt die Berlinerin. David Nawaz muss ebenfalls seine Koffer packen. "Ich bin wieder auf dem Markt, aber ich muss mich jetzt erst mal ein bisschen fassen", witzelt der 25-Jährige.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Die Nacht der Rosen in der sechsten Folge von "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich André, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2023

Anzeige

RTL Markus Kathrein, "Die Bachelorette"-Teilnehmer 2023

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Markus Hertrich Der Bachelorette-Kandidat David Nawaz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de