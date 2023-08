Marvel-Regieassistent Jamie Christopher stirbt mit 52 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Als Produktionsleiter begann 1989 die Karriere von Jamie Christopher, doch schon schnell sollte er große Erfolge feiern: Nachdem er bei dem dritten "Alien"-Teil als dritter Regieassistent arbeitete, wurde er nur kurz darauf bei Harry Potter und der Stein der Weisen zum ersten Regieassistenten ernannt und blieb für alle acht Filme ein fester Bestandteil der Crew. Aber auch bei zahlreichen Produktionen von Marvel und Star Wars fungierte Jamie als erster Regieassistent. Doch nun machen erschütternde Neuigkeiten die Runde: Jamie ist verstorben.

Das berichtet jetzt unter anderem Deadline. Der Co-Regisseur starb am Dienstag in Los Angeles an den Folgen von Herzkomplikationen. Er wurde 52 Jahre alt. Jamie hinterlässt seine Frau Carly und ihre vier gemeinsamen Kinder, Stella, Teddy, Phoebe und Killeon.

Der Präsident der Marvel Studios zollte Jamie bereits seinen Tribut. "Wir sind unglaublich traurig über Jamies Tod. Er war seit über einem Jahrzehnt Teil des Marvel-Studios-Teams und hat an Produktionen wie Guardians of the Galaxy, 'Avengers: Age of Ultron', 'Black Widow' und mehr mitgewirkt", schreibt Kevin Feige (50) gemeinsam mit dem Produzenten Louis D'Esposito in einem Statement. Außerdem fügen sie hinzu: "Er war eine ruhige Präsenz hinter der Kamera und ein wunderbares, unterstützendes Crew-Mitglied am Set."

