Kim Kardashian schockt Fans mit extremem Gewichtsverlust

Kim Kardashian (42) sorgt bei ihrer Community für einen Schockmoment. Ebenso wie ihre Schwestern ist der Realitystar bekannt für seine Kurven – und diese stellt die Beauty auch immer wieder gerne im Netz zur Schau. Dass ein Selfie ihres Bodys den Keeping up with the Kardashians-Star jetzt in Erklärungsnot bringt, war so sicher nicht gedacht. Der Grund: In einem kürzlichen geteilten Schnappschuss wirkt Kim sichtlich abgemagert.

Auf dem besagten Bild auf Instagram posiert Kim im weißen Crop-Top und einer Jeans für die Kamera. Dabei fiel den Fans nicht nur Kims deutlich erschlankte Figur ins Auge, sondern auch, dass die Hose der Brünetten fast von ihren Hüften zu fallen schien. Prompt zeigten sie sich sichtlich besorgt in der Kommentarspalte des Beitrags. Während ein User anmerkt "du siehst hungrig aus", schreibt ein weiterer sichtlich schockiert "das ist die Taille eines Teenagers."

Die vielen besorgten Nachrichten konnte wohl auch Kim nicht ignorieren. Mit einem aktuellen Schnappschuss hatte sie wohl vor, indirekt Stellung zu dem viel diskutierten Foto nehmen. In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild während einer Fitness-Session. Auf diesem stellt sie ihren durchtrainierten Body zur Schau und wirkt damit den besorgten Kommentaren ihrer Fans entgegen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

