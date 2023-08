Heiße Kurven: Kim Kardashian zeigt ihre schmale Taille!

Kim Kardashian (42) zeigt mal wieder ihre wahnsinnigen Kurven! Schon seit vielen Jahren bewegt sich das Reality-Sternchen nun schon in der Öffentlichkeit. Ihre Fans lässt die Unternehmerin dabei im Rahmen der Realityshow The Kardashians ständig an ihrem Privatleben teilhaben. Doch auch in den sozialen Medien versorgt die Beauty ihre Follower stetig mit neuem Content. Auf einem aktuellen Spiegelselfie aus ihrem Privatjet präsentiert Kim ihre schlanke Taille!

In einem Beitrag auf Instagram nimmt die Influencerin ihre Fans mit in ihren Privatjet – genauer gesagt in das luxuriöse Badezimmer des Flugzeugs! Auf den Bildern posiert Kim vor dem Spiegel in einem knappen weißen Top und zeigt dabei ihre schmale Taille. Dazu kombiniert sie eine pinke Jogginghose und trägt ihre Haare hochgesteckt, während ihr Make-up eher natürlich gehalten ist.

Auf Sport, um ihre Wow-Figur weiterhin fleißig zu trainieren, muss Kim aktuell allerdings noch verzichten. "Wünschte, ich könnte Wake-Surfen, aber meine Schulter ist immer noch außer Gefecht", berichtete sie vor wenigen Tagen betrübt im Netz. Die 42-Jährige hatte sich nämlich die Schulter gebrochen und sich einen Sehnenriss zugezogen.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2023

Getty Images Kim Kardashian, 2023

