Das waren die letzten Worte von Moderatorin Barbara Walters

Barbara Walters bleibt unvergessen. Die US-Moderatorin hatte sie in ihrer laufenden Karriere alle am Mikrofon – Megastars wie Anna Wintour (73) oder auch Sylvester Stallone (77) hatten ihr im TV Rede und Antwort gestanden. Über 40 Jahre arbeitete sie erfolgreich als Star-Reporterin, ehe sie sich 2014 zur Ruhe gesetzt hatte. Ende 2022 starb Barbara mit 93 Jahren. Kurz vor ihrem Tod blickte die Journalistin auf ihr bewegtes Leben zurück!

Barbara war kurz vor ihrem Tod mit sich und ihrem Leben im Einklang. "Ich bereue nichts – ich hatte ein großartiges Leben", soll die Journalistin zufrieden erklärt haben. Das zumindest behauptet die Autorin Susan Page in ihrer Biografie "The Rulebreaker: The Life and Times of Barbara Walters" – diese soll schon bald erscheinen.

Nach ihrem Tod im Dezember ehrte ihr einstiger Arbeitgeber ABC News sie mit einem emotionalen Statement. "Sie war eine Wegbereiterin nicht nur für Journalistinnen, sondern für alle Frauen", hieß es in der Erklärung. 1997 hatte sie beispielsweise Michael Jackson (✝50) interviewt, der damals wegen Kindesmissbrauch angeklagt wurde. Auch ihr brisantes Gespräch mit Paris Hilton (42) im Jahr 2007 ist legendär – die Hotelerbin saß damals nämlich im Gefängnis.

Getty Images Barbara Walters im Oktober 2014

Getty Images Michael Jackson beim Super Bowl 1993

Getty Images Barbara Walters, US-amerikanische TV-Moderatorin

