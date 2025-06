Neue Details zu Barbara Walters' Rivalität mit Diane Sawyer

Die neue Hulu-Dokumentation "Barbara Walters: Tell Me Everything" enthüllt überraschende Details über eine angebliche Rivalität zwischen Barbara Walters (95) und Diane Sawyer (79) während ihrer Zeit bei ABC. In dem Film, der laut US Weekly am 12. Juni beim Tribeca Film Festival Premiere feierte, berichten ehemalige Kollegen von Spannungen zwischen den beiden Journalistinnen. Besonders Diane Sawyers Einstieg in eine neue News-Sendung, die als Konkurrenz zu Barbara Walters' "20/20" galt, soll damals für Unmut gesorgt haben. Barbara habe sich durch Dianes Ankunft in den 1990er-Jahren verraten gefühlt, heißt es in den Berichten.

Die Spannungen zwischen den beiden spitzten sich den Berichten zufolge bei dem Wettbewerb um Interviews zu: So soll Barbara versucht haben, Diane daran zu hindern, Katharine Hepburn zu interviewen – dennoch bekam Diane am Ende den Zuschlag. In der Dokumentation wird Barbara mit den Worten zitiert, dass es keine Fehde gegeben habe, auch wenn beide um dieselben Interviewpartner konkurrierten. Doch Kollegen beschreiben ihre Beziehung anders, sie sei geprägt gewesen von tiefer Unsicherheit und Konkurrenzdenken. Diane selbst habe die Gerüchte stets mit einer Prise Humor kommentiert und scherzte, dass Barbara überall dort, wo sie auftauchte, bereits um Interviews gebeten habe.

Barbara Walters, die 2022 im Alter von 93 Jahren starb, war eine Pionierin im Journalismus und prägte die Fernsehwelt über Jahrzehnte hinweg. Doch auch sie hatte mit Unsicherheiten zu kämpfen. Laut Aussagen enger Vertrauter empfand sie Diane als Idealbild einer Frau, die sie selbst nie sein konnte. Barbara beschrieb Diane als "blonde Göttin", gegen die sie nicht konkurrieren könne, egal wie hart sie arbeitete. Ihre Lebensgeschichte ist zugleich von großem Triumph wie von persönlichen Kämpfen geprägt – eine bewegte Karriere, die die Medienlandschaft nachhaltig beeinflusste.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Moderatorin Barbara Walters

Getty Images Journalistin Diane Sawyer

