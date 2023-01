"Niemanden wie sie": Whoopi Goldberg ehrt Barbara Walters

Whoopi Goldberg (67) trauert um ihre Freundin. Ende Dezember starb die US-Journalistin Barbara Walters (93). Sie konnte ihre Karriere vor allem durch die Moderation der Sendung "Today-Show" aufbauen. Aber sie stand auch für die Talkshow "The View" vor der Kamera. Bis 2014 moderierte sie das Format Seite an Seite mit der "Sister Act"-Darstellerin. Whoopi nutzte die Show, um ihrer Freundin Barbara zu gedenken.

Am Dienstag würdigte Whoopi Barbara in einer aktuellen Folge von "The View". "Es gab niemanden wie sie. Sie ist die Erste, und es gibt eine Menge Duplikate von uns, aber es wird nie eine zweite Barbara Walters geben", meinte die Schauspielerin kurz vor der Werbepause. Dazu umriss sie die Karriere ihrer Kollegin, um sich an ihre Meilensteine zu erinnern. Ganz ähnlich reagierten auch die früheren "The View"-Kolleginnen. Rosie O'Donnell (60) und Lisa Ling (49) zollten der Schöpferin der Talkshow auf ihren Social-Media-Kanälen ebenfalls Tribut.

"Barbara war eine lebende Legende, eine Pionierin nicht nur für Frauen im Journalismus, sondern für den Journalismus selbst", erinnerte sich auch der CEO der Walt Disney Company, Bob Iger. Zu seiner Produktionsfirma gehörte nämlich Barbaras Heimsender ABC. Er lobte sie als "einzigartige Reporterin", die viele große und wichtige Interviews führte.

Getty Images Whoopi Goldberg, 2019

Getty Images Elizabeth Hasselbeck, Whoopi Goldberg und Barbara Walters, "The View"-Moderatorinnen

Getty Images Barbara Walters im Oktober 2014

