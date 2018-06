Barbara Walters tüftelt schon jetzt an skurrilen Zukunftsplänen! Die US-Amerikanerin machte sich in den vergangenen Jahren als eine der bekanntesten Journalistinnen und Moderatorinnen der USA einen Ruf. Dank weltberühmter Interviews, wie zum Beispiel mit Paris Hilton (37), und kritischer Meinungen zu verschiedenen Themen ist die 88-Jährige eine wahrhaftige TV-Legende – dass bei ihr alles nach Plan laufen muss, ist also logisch. So auch ihre Beerdigung: Die Blondine organisiert angeblich schon jetzt alles, damit ihre Beisetzung in der Zukunft perfekt wird!

Wie Radar Online berichtet, steckt die ehemalige "The View"-Kommentatorin mitten in den absurden Vorbereitungen für ihre Totenmesse. "Barbara ist ein totaler Kontrollfreak. Es ist keine Überraschung, dass sie ihre Beerdigung plant. Sie nennt es ihren 'Fluchtplan'. Jedes Detail wird durchgearbeitet – von den Blumen über die Location und die Gäste bis zu den Liedern, die gesungen werden sollen!", verriet ein Insider. Für die Leichenfeier sei zudem ein Videovortrag geplant – mit der dann Verstorbenen als Protagonistin!

Barbara, die ihre Karriere 2014 an den Nagel gehängt hatte, leidet verschiedenen Quellen zufolge an Herzproblemen. Zudem hatte sich die einstige ABC-Nachrichtensprecherin erst kürzlich die Hüfte gebrochen und ist deswegen nur dank eines Rollstuhls mobil. Ihren scharfen Humor und ihre Schönheit hat die gealterte Beauty jedoch noch lange nicht verloren.

WENN Paris Hilton im Gespräch mit Barbara Walters bei "The View"

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Moderatorin Barbara Walters

Anzeige

Splash News Barbara Walters in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de