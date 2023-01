Mit Frau verwandt: Paul McCartney betrauert Barbara Walters

Paul McCartney (80) trauert um ein Familienmitglied. Am 31. Dezember starb die US-Moderatorin Barbara Walters. Mit 93 Jahren soll sie in ihrem Haus umgeben von ihrer Familie friedlich eingeschlafen sein. Als langjährige Journalistin der "Today Show" konnte sie sich in den 60er-Jahren an einen Namen in der TV-Welt machen. Doch für den Sänger war sie viel mehr als das: Paul betrauert den Verlust eines Familienmitgliedes.

Was offenbar nur wenigen bekannt ist, ist die Verbundenheit von Paul und Barbara (93). Der Musiker ist seit 2011 in dritter Ehe mit Nancy Shevell (63) verheiratet, die einen Cousine zweiten Grades von Barbara ist. "Nancy und ich sind sehr traurig über die Nachricht vom Tod ihrer geliebten Cousine. Die beiden hatten über die Jahre hinweg eine tiefe und liebevolle Beziehung zueinander. Ich war stolz darauf, einige dieser Momente zu teilen", schreibt der ehemalige Beatles-Bassist bei Instagram. Er habe die Reporterin für ihren Scharfsinn und ihre Durchsetzungsfähigkeit immer bewundert.

Dass Barbara mit Pauls Ehefrau verwandt ist, enthüllte sie selbst im Fernsehen. Während der Talkshow "The View" erklärte sie: "Ihre verstorbene Mutter war meine Cousine ersten Grades. Und ich habe dieser jungen Frau sehr nahe gestanden." Sie war auch Gast auf der Hochzeit von Paul und Nancy und verriet, dass sie während der einstündigen Zeremonie sogar geweint habe.

Getty Images Barbara Walters, US-amerikanische TV-Moderatorin

Getty Images Paul McCartney mit seiner Frau Nancy Shevell

Getty Images Barbara Walters bei einem Event in New York, 2016

