Anthony Ramos (30) ist wohl wieder Single. Der "In the Heights"-Darsteller und seine Partnerin Jasmine Cephas Jones hatten sich vor rund sechs Jahren bei den Proben zur erfolgreichen Broadway-Show "Hamilton" kennengelernt. 2019 gab das Paar dann seine Verlobung bekannt, die nun jedoch in die Brüche gegangen sein soll – Auslöser für die Trennung soll ein ganz schön verdächtiges Video im Netz gewesen sein.

Auf TikTok machte ein Video von Anthony die Runde, in dem der Schauspieler mit einer unbekannten Frau in einem Stripklub zu sehen ist. Die Userin, die das Video hochgeladen hat, schilderte die Situation: "Sie warfen den Tänzerinnen Geld zu und konnten die Finger nicht voneinander lassen." Zunächst habe niemand Anthony erkannt, doch eine kurze Suche im Web habe bei ihr für Klarheit gesorgt. Dort habe sie auch erfahren, dass der 30-Jährige verlobt ist – seine Begleiterin an dem Abend sei jedoch eine ganz andere Frau gewesen. In dem Video wird der Sänger zwar nicht beim Namen genannt, doch die Nutzerin teilte einen Screenshot eines alten Artikels, der auf ihn schließen lässt.

Bisher äußerten sich weder Anthony noch Jasmine zu den Trennungsgerüchten. Ein Insider soll jetzt aber gegenüber E! News bestätigt haben, dass es zwischen den beiden Musical-Stars tatsächlich aus und vorbei ist. Eine weitere Quelle verriet zudem, dass die Auflösung ihrer Verlobung sogar schon vor ihrer offiziellen Trennung stattgefunden haben soll.

Getty Images "Hamilton"-Star Anthony Ramos

Getty Images Jasmine Cephas Jones und Anthony Ramos, Juni 2021

Getty Images Schauspieler Anthony Ramos

