Kristin Chenoweth teilt erstmals Bilder von ihrer Hochzeit

Kristin Chenoweth (55) hatte wohl ihre Traumhochzeit! Die Schauspielerin und Josh Bryant haben sich vor zwei Jahren verlobt. Doch mit der Trauung ließen sich die beiden Zeit: Erst am vergangenen Wochenende gaben sich die zwei an dem Geburtstag des Musikers endlich das Jawort. Bislang hielt sich das Paar mit Schnappschüssen von ihrem großen Tag allerdings zurück, doch damit ist jetzt Schluss: Kristin lässt ihre Hochzeitsbilder jetzt veröffentlichen!

Wie Fotos zeigen, die People vorliegen, haben die Broadway-Darstellerin und ihr Liebster ordentlich gefeiert. Während der Bräutigam den ganzen Tag in einem hellgrauen Anzug, einem weißen Hemd und einer dunklen Krawatte verbringt, tauscht die Beauty ihr Outfit offenbar: Bei der Trauung posiert sie in einem hellrosafarbenen Kleid in A-Linie mit Perlenapplikationen darauf für die Kamera – ihr gemeinsamer Hund darf sogar auch mit aufs Foto. Später bei der Feier und dem Anschnitt der Hochzeitstorte strahlt sie in einem rosafarbenen, kurzen Kleid mit einer großen Schleife.

Doch warum hat Kristin in einem pinken Kleid geheiratet? "Ich wollte kein Weiß tragen", erklärte sie bereits demselben Magazin und merkte an: "Ich hätte nie gedacht, dass ich heiraten würde, also habe ich mich für ein sehr unkonventionelles Kleid entschieden. Ich liebe es."

Anzeige

Getty Images Kristin Chenoweth im März 2023

Anzeige

Getty Images Josh Bryant und Kristin Chenoweth, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kristin Chenoweth im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de