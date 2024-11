Alte Schule: Kristin Chenoweth wurde von ihrem Mann umworben

Kristin Chenoweth (56) und ihr Ehemann Josh Bryant feierten im September ihren ersten Hochzeitstag. Ihre süße und lustige Kennenlerngeschichte erzählte die Schauspielerin vor wenigen Tagen in der Talkshow "The View". Das Paar lernte sich 2016 auf der Hochzeit von Kristins Nichte kennen. Der Musiker wickelte die Broadway-Darstellerin mit einem altmodischen Spruch um den Finger. "Ich möchte um deine Gunst werben", offenbarte er ihr. Kristin nahm diese Aussage mit Humor. "Bist du aus dem Jahr 1935?", witzelte sie. Josh umwarb die Schauspielerin und kam zu ihrem Event in North Carolina, um sie danach zum Essen einzuladen. Dort erlag sie dem Charme des jüngeren Mannes. "Er hatte mich im Waffle House!", gab sie in dem Interview zu.

Das Paar fing 2018 schließlich an, sich zu daten. Drei Jahre später folgte die Verlobung. Im vergangenen Jahr gaben sich die Sängerin und der Musiker das Jawort. Eigentlich hatte Kristin als "selbst ernannte Bachelorette" nie geplant zu heiraten, aber durch Josh änderte sich ihre Meinung. "Warum sollte ich diesen Kerl jemals gehen lassen? Ich bin so gesegnet", schwärmte die ehemalige Glee-Darstellerin. Zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von 14 Jahren. Dieser stellt für die Musical-Darstellerin jedoch kein Problem dar. "Er ist ein bisschen jünger als ich, aber Alter ist nur eine Zahl", stellte die Sängerin in der Talkshow klar.

Vor ihrer Ehe mit Josh war Kristin bereits von 1998 bis 2001 mit dem Broadway-Darsteller Marc Kudish verlobt. Beruflich schadete ihr die Auflösung ihrer Verlobung aber nicht – im Gegenteil. Zwei Jahre danach sicherte sich Kristin die Rolle der Glinda in dem Musical "Wicked". Ende November erscheint das Fantasy-Abenteuer in den deutschen Kinos als Film. Ariana Grande (31) tritt dafür in Kristins Fußstapfen. Die Sängerin ergatterte ihre Traumrolle der Glinda. Cynthia Erivo (37) übernimmt die Rolle der Elphaba, die 2003 von Idina Menzel (53) verkörpert wurde. Mit ihnen strahlte Kristin auch zusammen auf der "Wicked"-Premiere in Los Angeles.

Getty Images Josh Bryan und Kristin Chenoweth

Getty Images Idina Menzel, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Kristin Chenoweth im November 2024

