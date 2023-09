Nicht traditionell: Kristin Chenoweth trug pinkes Brautkleid

Kristin Chenoweth (55) wollte keine standardmäßige Hochzeit! Schon vor rund zwei Jahren war Josh Bryant vor der Schauspielerin auf die Knie gegangen, um ihr die Frage der Fragen zu stellen. Vor wenigen Tagen war es dann auch endlich so weit: Im Rahmen einer romantischen Hochzeit in Texas gaben sich die Turteltauben ihr Eheversprechen. Auf dem Weg zum Altar strahlte Kristin dabei in einem ziemlich unkonventionellen Brautkleid!

Gegenüber People verrät die 55-Jährige, dass sie an ihrem Hochzeitstag nichts weißes tragen wollte, wie es sonst üblich ist. "Ich hätte nie gedacht, dass ich heiraten würde, also habe ich mich für ein sehr unkonventionelles Kleid entschieden. Ich liebe es", erklärt Kristin. Sie habe sich deshalb für ein trägerloses, durchsichtiges Kleid in Rosa mit einer großen Schleife am Rücken von Pamella Roland entschieden, das mit Perlenblumen in verschiedenen Pinktönen verziert war. Zur Party trug die Musical-Bekanntheit dann ein kurzes Kleid in derselben Farbe mit passenden Sportschuhen.

Pink ist wohl Kristins Lieblingsfarbe. Ihr Mann war deshalb auch nicht wirklich überrascht von ihrer Farbwahl gewesen. "Ohne Kristin überhaupt fragen zu müssen, wusste ich, dass das Thema wahrscheinlich in irgendeiner Weise rosa sein würde", meinte Josh im Interview mit dem Medium.

Anzeige

Getty Images Josh Bryan und Kristin Chenoweth

Anzeige

Getty Images Kristin Chenoweth, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Josh Bryant und Kristin Chenoweth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de