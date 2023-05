Lip Sync? Fans behaupten, Ariana Grande singt nicht selbst!

Das wäre ein dickes Ding! Die Sängerin Ariana Grande (29) steht derzeit für die Verfilmung des Broadway-Musicals "Wicked" vor der Kamera. Mit der Rolle der Glinda hat sich die Künstlerin einen lange gehegten Traum erfüllt. Schauspielerin Kristin Chenoweth (54) hatte die Rolle jahrelang am Broadway gespielt und damit große Fußstapfen hinterlassen, in die ihre berühmte Nachfolgerin nun treten muss. Jetzt haben Fans eine absurde Theorie aufgestellt: Angeblich soll Ariana die Vocals im Film nicht selbst beisteuern, sondern nur die Lippen zu Kristins Stimme bewegen!

In einem Videoausschnitt, der im April veröffentlicht worden war, hatte man Ariana bei der Arbeit am Filmset gesehen. Da sie in dem Clip die Lippen zum Playback bewegt und die Stimme vom Band verdächtig nach Kristins Gesang klingt, kamen Fans auf die Theorie, der Popstar würde im Film nicht selbst singen. Kristin stellt nun aber im Gespräch mit Entertainment Tonight klar, dass das Unsinn sei: "Ich habe mich kaputtgelacht und ich dachte: Warum denken die, dass ich das bin? Ich weiß, dass Ariana fleißig an ihrer Stimme gearbeitet hat und sie kann alles singen."

Tatsächlich geht die Freundschaft der beiden Frauen bis ins Jahr 2003 zurück, als die damals 10-jährige Ariana Kristin Backstage am Broadway besucht hatte. Dass ihre bekannteste Rolle in der Film-Adaption nun von der mittlerweile weltberühmten Sängerin gespielt wird, mache das Broadway-Urgestein sehr stolz.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Kristin Chenoweth und Ariana Grande im Jahr 2016

Instagram / arianagrande Ariana Grande im September 2021

