Zwei Jahre nach Antrag: Josh Bryant und Kristin verheiratet

Sie haben endlich den nächsten Tag Schritt gewagt. Kristin Chenoweth (55) und Josh Bryant haben sich vor zwei Jahren nach einem romantischen Antrag verlobt. Die Hochzeit ließ allerdings noch auf sich warten. Date-Nights hatten die Schauspieler und ihr Liebster aber wohl dennoch mehr als genug. Ab und zu war das Paar sogar auf Doppel-Dates mit Kristins Kollegen Ariana Grande (30) und ihrem damaligen Mann Dalton Gomez. Nun haben die beiden endlich den Schritt vor den Altar gewagt.

Der Broadway-Star und der Musiker haben am Samstag in Dallas, Texas, den Bund der Ehe geschlossen. Der Tag ist für das Paar doppelt besonders, denn es war auch Joshs Geburtstag. "Ohne Kristin überhaupt fragen zu müssen, wusste ich, dass das Thema wahrscheinlich in irgendeiner Weise rosa sein würde", verriet Josh gegenüber People. Die Hochzeit hatte aber noch einen weiteren Höhepunkt: "Ihr Hund Thunder war ihr Ringträger und schritt zu den Klängen von 'Thunderstruck' von AC/DC zum Altar", erzählte der 41-Jährige lachend.

In einem früheren Interview schwärmte Kristin bereits von ihrer besonderen Beziehung zu Josh. "Ich war mein ganzes Leben lang eine selbsternannte Junggesellin", erklärte sie. "Ich hatte nie vor, zu heiraten. Ich habe mich sogar schon einmal verlobt und konnte es nicht tun." Doch irgendwann traf die Schauspielerin ihren Josh. "Dann dachte ich: 'Warum sollte ich diesen Kerl jemals gehen lassen?' Ich bin so gesegnet", erinnerte sie sich zurück.

Getty Images Josh Bryant und Kristin Chenoweth, März 2023

