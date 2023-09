Braucht "Harry Potter"-Star Miriam Margolyes bald Rollstuhl?

Sie ist enttäuscht von sich selbst! Miriam Margolyes (82) ist bekannt für ihre Verkörperung der Rolle als Professor Spout in zwei Harry Potter-Filmen. Mit 82 Jahren steht die Schauspielerin heute immer noch vor der Kamera. Allerdings kämpft die Hexen-Darstellerin mit gesundheitlichen Problemen und ist nicht zufrieden mit ihrer körperlichen Erscheinung. Aufgrund ihres starken Übergewichts kann Miriam nicht mehr richtig laufen!

In dem Podcast "How to Fail" spricht die Australierin über ihren früheren Lebensstil und gesundheitliche Entscheidungen, die sie heute bereut. "Das Einzige, was ich nicht besiegt habe und hätte besiegen sollen, ist mein Gewicht. Ich bin eine schwabbelige Masse. Ich bin fett. Und fett mit 82 zu sein, ist wirklich erbärmlich", beklagt sie sich. Aufgrund ihrer Figur erleide sie unter einer Einengung des Wirbelkanals, wodurch die Möglichkeit bestehe, dass sie in naher Zukunft im Rollstuhl sitzen müsse.

Noch vor wenigen Monaten schien Miriam stolz auf ihren Körper zu sein. Denn für die Pride-Ausgabe der Vogue zog sie blank und präsentierte sich nackt vor der Kamera. Ihre Brüste wurden lediglich mit Cupcakes bedeckt. Als LGBTQ+-Angehörige versuche sie, anderen Mut mit sich selbst und ihrer Sexualität zu machen.

Getty Images Miriam Margoyles im Juli 2009

Getty Images Miriam Margoyles im November 2002

Getty Images Miriam Margolyes im Juli 2011

