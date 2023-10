54 Jahre: Miriam Margolyes lebt nicht mit Partnerin zusammen

Ist das ihr Liebesgeheimnis? Miriam Margolyes (82) dürfte Filmfans vor allem aus den Harry Potter-Filmen bekannt vorkommen, in denen sie die liebenswerte Kräuterkundelehrerin Professor Sprout verkörpert hatte. Während die Schauspielerin zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, hat sie in der Liebe scheinbar umso mehr Glück: Schon seit 54 Jahren lebt sie mit ihrer Partnerin Heather Sutherland in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Nun erklärt Miriam, warum sie nach der langen gemeinsamen Zeit dennoch nicht mit ihrer Partnerin zusammenwohnt!

"Wir leben nicht zusammen, weil wir beide berufstätige Frauen sind. Sie ist Historikerin und Akademikerin und ich bin Schauspielerin", erklärt der "Call The Midwife"-Star in dem Podcast "Table Manners with Jessie and Lennie Ware". Zudem lebe ihre Frau in Amsterdam. Trotz der Entfernung versuchen die beiden so oft wie möglich zusammen zu sein. Während Miriam ihre Liebste zwar gerne in den Niederlanden besucht, gefalle es dieser jedoch in London, wo der "Harry Potter"-Star wohnt, nicht so gut. Die Turteltauben besitzen allerdings noch ein gemeinsames Haus in Italien.

Miriam ist bekannt dafür, mit ihrer Homosexualität offen umzugehen: Im Juni zog sie für die Pride Ausgabe der Vogue blank – und das mit 82 Jahren! Damit wolle sie anderen Mut machen, wie sie verriet: "Wir sind alle so unsicher. Die Menschen haben oft Angst, und ich habe immer versucht, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und die Qualen ein wenig zu erleichtern."

Getty Images Miriam Margolyes, Schauspielerin

