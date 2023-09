Steve Martin bestreitet Miriam Margolyes' Gewaltvorwürfe!

Stimmt das etwa gar nicht? Miriam Margolyes (82) ist unter anderem für ihre Rolle der Professor Sprout in den Harry Potter-Filmen bekannt geworden. Doch auch in anderen erfolgreichen Produktionen wirkte die Britin mit – so auch in dem Musical-Horror-Streifen "Der kleine Horrorladen". Dort soll Co-Star Steve Martin (78) sie in gewaltvollen Szenen tatsächlich stark verletzt haben. Steve bestreitet Miriams Vorwürfe nun jedoch vehement!

"Meine Erinnerung zeigt mir, dass wir als professionelle Schauspieler eine gute Kommunikation hatten", erklärt der 78-Jährige in seinem Statement, das Hello! vorliegt. "Doch wenn angedeutet wird, dass ich sie verletzt habe oder in irgendeiner Weise leichtsinnig mit den Stunts umgegangen bin, dann muss ich widersprechen", fügt der Only Murders in the Building-Star hinzu. Steve habe nämlich große Vorsicht bei dem gefakten Schlag walten lassen – genau wie auch bei jeder anderen derartigen Szene. "Es gab nie körperlichen Kontakt zwischen ihr und mir, versehentlich oder auf andere Art und Weise", stellt er zudem klar.

Miriam behauptete in ihrem Buch "Oh Miriam!: Stories From An Extraordinary Life" jedoch zuvor etwas anderes. Sie schrieb: "Mir wurden den ganzen Tag Türen ins Gesicht geschlagen. Ich wurde wiederholend geboxt und geschlagen von einem lieblosen und ungerührten Steve Martin." Die Theaterschauspielerin überlegte dazu, ob er möglicherweise Method Acting betrieben habe.

Getty Images Steve Martin in Los Angeles, Juni 2022

Getty Images Miriam Margoyles im November 2002

Getty Images Miriam Margoyles im März 2010

