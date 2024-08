Trotz Krankheit: Miriam Margolyes verliert ihren Humor nicht

Es steht nicht gut um die Gesundheit von Miriam Margolyes (83) – inzwischen ist die Mobilität des Harry Potter-Stars aufgrund seiner Wirbelsäulenerkrankung stark eingeschränkt. "Ich kann nicht sehr gut laufen und ich bin als behindert registriert", erzählt die Schauspielerin nun im Gespräch mit Closer. Trotz der Umstände scheint die 83-Jährige ihren Humor nicht verloren zu haben: "Ich habe zwei Stöcke und eine Gehhilfe – die sind so langweilig. Aber ich habe jetzt einen Mobilitätsroller, der viel Spaß macht."

"Es ist, als hätte ich ein neues Spielzeug", fügt sie lachend hinzu und fährt fort: "Er ist sehr gut zum Einkaufen geeignet, weil er einen Korb hat, und ich genieße es sehr, damit herumzufahren." Die Britin sieht die Lebenssituation, in der sie sich befindet, realistisch. "Man kann nicht anders, als sich bewusst zu machen, dass die Zeit, die vor einem liegt, kürzer ist als die Zeit, die man noch vor sich hat", reflektierte sie gegenüber der britischen Vogue und fährt fort: "Ich bin immer noch auf dem Sprung. Ich bin immer noch offen für neue Erfahrungen. Ich bin mir nur sehr bewusst, dass es kein Licht am Ende des Tunnels gibt."

Die Film-Bekanntheit leidet an Osteoporose und einer Spinalkanalstenose, worunter man eine Verengung des Wirbelkanals versteht. Auch einer Aortenklappenimplantation musste sich Miriam im vergangenen Jahr unterziehen. Trotz der vielen Beschwerden hält sie an ihrer Leidenschaft fest. "Wenn man weiß, dass man nicht mehr lange zu leben hat, [...] dann möchte ich die Schauspielerei nicht aufgeben. Es ist eine solche Freude", verriet die Hollywood-Bekanntheit gegenüber The Telegraph.

Getty Images Miriam Margolyes, Schauspielerin

