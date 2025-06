Sofia Vergara will nur Männer mit ausreichend Geld daten

Sofia Vergara (52), bekannt aus der Erfolgsserie Modern Family, hat in der Today Show für Gesprächsstoff gesorgt. Offen und ohne Umschweife erklärte die 52-Jährige, dass sie nur Männer daten möchte, die genauso vermögend sind wie sie – oder sogar noch reicher. "Wenn nicht, wird es zum Albtraum", so die Schauspielerin und Produzentin. Als Grund gab sie an: "Am Ende nehmen sie es dir sonst übel!"

Während Sofia nach ihrer Scheidung von Joe Manganiello (48) im Jahr 2023 aktuell als Single gilt, scheint sie also klare Vorstellungen für eine mögliche neue Beziehung zu haben. Neben einem gut gefüllten Bankkonto hat Sofia aber auch noch weitere Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner. Charmant, groß und liebevoll soll er auch sein. Mit einem geschätzten Vermögen von umgerechnet 159.812.486 Euro und ihrer lebensfrohen Art sucht sie jemanden, der in Sachen Humor und Lebensstil mit ihr mithalten kann.

In den letzten Monaten hat Sofia immer wieder mit ihrem aktiven sozialen Leben für Aufmerksamkeit gesorgt. Ob ausgelassene Tanzmomente bei J Balvins Geburtstagsfeier oder entspannte Tage in Italien – die Kolumbianerin genießt ihr Leben in vollen Zügen. Zuletzt wurde in Cannes über einen mysteriösen Begleiter an ihrer Seite gemunkelt, der auf mehreren Bildern mit ihr zu sehen war. Ob es sich dabei um eine neue Romanze handelt, bleibt unklar. Fest steht jedoch, dass Sofia, die bekannt für ihre Energie und Lebensfreude ist, keine Kompromisse eingeht, wenn es um das Glück in ihrem Leben geht.

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

MEGA Sofia Vergara und Douglas Chabbott

